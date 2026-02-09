Хитот „Опасно“ на Елвир Мекиќ и Маја Саздановска по 18 години конечно доби видеоспот (ВИДЕО)

Цели 18 години откако беше промовирана, песната „Опасно“ на Елвир Мекиќ и Маја Саздановска, конечно доби свој официјален музички спот. Видеото беше промовирано вчера (08.02) на јутјуб каналот на Урбан рекордс и веднаш доби многу позитивни коментари.

„Идејата за конечно да снимиме спот за песната што ја испеавме пред скоро две децении беше на Иван Јованов – Iwayo, и со Маја веднаш се сложивме. Но бидејќи сакавме да ги вклучиме и

фановите, решивме во спотот да учествуваат и тие и да ни испраќаат свои видеа како ја пеат ‘Опасно’,“ вели Елвир.

Дополнително, во реализацијата на видеото се вклучија и познати македонски инфлуенсери како Дора, Нина Ред, Октај Сејди, како и мејкап артистот Даниел Николовски.



„Опасно“, која пред 18 години се создаде по музика на Јован Јованов, а за која текстот го напиша Елвир, и денес звучи модерно и современо, докажувајќи дека добрата музика не познава време.

Елвир ќе ја испее оваа песна и на големиот заеднички концерт со Јован Јованов, кој ќе се одржи во арената „Борис Трајковски“ на 6 јуни 2026.



Билетите за концертот се веќе во продажба, а може да се купат преку MKTickets на линкот: