Градите во преден план: Дара Бубамара ужива на тераса во Дубаи (видео)

Пејачката Дара Бубамара моментално престојува во Дубаи, каде што секојдневно ужива во луксузен животен стил и се фали со тоа на социјалните мрежи.

Дара Бубамара е позната како некој што сака да си угоди себеси, а ова патување не е исклучок.

Таа редовно ја користи можноста да ги посети ексклузивните продавници во локалните трговски центри, додека дневните часови се резервирани за релаксација.



Сега покажа како ужива на терасата, а додека позираше пред камерата, нејзините гради беа во преден план, па затоа снимката беше најпријатна за машките очи.

Дара троши илјадници евра на одмори на егзотични дестинации, а Дубаи е една од нејзините омилени, па затоа не штеди кога оди на одмор на Емиратите.

foto: printscreen/instgaram/darabubamara