Градите само што не испаднале: Ивана Кнол се јави од Далас со атрактивни фотографии

Хрватската навивачка Ивана Кнол се јави од Далас за да сподели дел од навивачката атмосфера од овој град со своите обожаватели на Инстаграм.

Се чини дека Хрватска има сериозна поддршка на Светското првенство оваа година, а поддршката ја испраќаат јавни личности и страсни навивачи од целиот свет.

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Веќе медиумите пишуваа за Магдалена Кешкиќ, која објави неколку атрактивни фотографии во поддршка на својата земја, но се чини дека сега е во сенка на Ивана Кнол.

Ивана објави неколку видеа на Инстаграм за да му покаже на светот малку од атмосферата во Далас.

Секако, таа позираше во кратка маица со хрватското знаме, а нејзините бујни гради, секако, и овој пат беа во преден план.

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„Ајде да одиме, Хрватска“, напиша таа во описот на објавата. Набргу потоа, таа се појави и од стадионот, но овој пат избра малку попривлечна комбинација. Нејзините фотографии станаа вирални.

foto: printscreen/instgaram/knolldoll