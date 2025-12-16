Градите на изволте – Брадавиците на Данијела Димитровска под маичката „бодеа очи“ 

Поранешната манекенка и водителка Данијела Димитровска објави фотографија во домашното издание.

Данијела, која неодамна стана бесна на споменувањето на нејзиниот поранешен сопруг, сподели момент на целосно опуштање со своите следбеници, објавувајќи го видеото на својот Инстаграм профил.

Водителката се снимаше себеси во бањата веднаш по миењето на косата, без ни трошка шминка на лицето, покажувајќи ја својата природна убавина.

Таа носеше маичка без градник под неа, која ги откриваше нејзините гради и брадавици, додека кратките шорцеви дополнително ги истакнуваа нејзините долги нозе. Косата ја завитка во пешкир, а целата сцена зрачи со едноставност и лежерност.

Во описот на видеото, таа откри и како планира да го помине претстојниот викенд.

– Нарачав еден куп маски за лице и сега ќе ги пробам како мало дете цел викенд – напиша Данијела, која се пресели со својот син за да живее со својот вереник Јеврем Косниќ.

Foto: Printscreen/Instagram/danijeladimitrovska