Го кажа судбинското „да“ – Старлетата го покажа вереничкиот прстен и нејзиниот партнер

Поранешната ријалити ѕвезда и старлета Ава Карабатиќ објави на социјалните мрежи дека е свршена.

Во последните денови, Ава е во центарот на вниманието поради фотографиите од неа со нејзиното момче кои се обработени со вештачка интелигенција. Под една од нив, натписот погрешно гласел „фиктивен партнер од вештачка интелигенција“, а социјалните мрежи беа преполни со коментари дека нејзиното момче не постои, туку е целосно вештачка интелигенција.

Карабатиќ реши да ги замолчи сите, па објави видео со својот партнер, а малку подоцна го покажа и вереничкиот прстен.

View this post on Instagram A post shared by Ava Karabatic (@ava_karabatic_official)

„Реков да“, напиша Ава Карабатиќ во описот на објавата, заедно со слика од прстенот.

„Лазар-Иван не е богат човек или криминалец, тој е медицински техничар кој работи чесно во болница. Плаќаме за станот подеднакво, пола-пола, бидејќи за мене партнерството значи заедништво, а не профит. Јас избрав човек, мир и достоинство. И целосно стојам зад тој избор“, додаде таа, меѓу другото.

За потсетување, Ава неодамна ги изненади сите објавувајќи дека е бремена, но подоцна објави дека не е бремена, туку дека станува збор за хормонален дисбаланс.

Foto: Printscreen/Instagram/ava_karabatic_official