„Гласно водат љубов“ – Соседите на Мина Костиќ открија детали од нејзината нова врска

Со денови главна тема во медиумите е врската на Мина Костиќ со нејзиното ново момче Мане Ќурувија, кого го запознала преку интернет. Како што откриле соседите на фолк пејачката за тамошните медиуми, тие воопшто не го сакаат.

Мина Костиќ во последните денови го привлекува вниманието на јавноста поради нејзината љубовна врска со Мане Ќурувија Каспер, со која со месеци одржуваше врска само преку интернет. Тие сега уживаат во заедничкиот живот во Белград, а Каспер се пресели и во станот на Мина во Шумице.

Штом пристигнале пред зградата на Мина, им било јасно дека соседите на пејачката не биле воодушевени од нејзиното сегашно момче.

– О, немојте да прашувате за тој тип, ве молам. Не знам каде и се очите на Мини. Веднаш упадна во нејзиниот стан овде. Претпоставувам дека сите овие коментари на социјалните мрежи и во јавноста и направија толку непријатно што почна да нè избегнува. Блам.

„Што работи тој човек? Ми изгледа како вистински губитник и џаболебар. Таа треба итно да се ослободи од него. Тој сака да стане славен преку неа“, рекла соседката на Мина од зградата.

Дури и соседот кој има стан на истиот кат како пејачката не го поштеди Каспер.

– Никој овде нема добар збор за него. Мина е сериозна жена и има ќерка која живее со неа во станот. Не знам како може да внесе странец во куќата, за кого не знае речиси ништо и кого го запознала на интернет. Мислам дека сето ова е испланирано и дека неговата цел е брзо да се ожени со неа и на тој начин да го добие имотот во кој сега живее.

Ова е мирна и луксузна населба, шумата е преку улица, а квадратен метар чини над 3.000 евра. Оние што разбираат ќе разберат. Ќе ви кажам еден бизарен детаљ – откако дојде кај неа, секој ден се слуша бучава од станот. Толку се гласни кога водат љубов што станува непристојно. Во зградата живеат и постари луѓе, парови со деца. Може да се чуе врескање, да се задишува. Одвратно. Ако продолжат, ќе треба да видиме што можеме да направиме. Се надевам дека нема да бидеме принудени да ја повикаме општинската полиција поради бучавата во станот – заклучи видливо вознемирената соседка.

фото: printsceren/mondocrnagora