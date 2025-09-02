Ги брка комарците и мириса прекрасно: Направете природен спреј од 2 состојки

Ако летото го минувате во природа, веројатно користите некои од средствата за одбивање на комарци. Сепак, средствата кои се природни и кои се направени дома се секогаш подобар избор.

Истражувањата покажале дека витаминот Б1 (тиамин) кој е растворлив во вода може да биде одлична одбрана од комарците. Се наоѓа во зелката, брокулата, спанаќот, тиквичките, модриот патлиџан и семките од сончоглед, а ако неговото ниво во телото е високо, на комарците ќе им мирисате многу непријатно и нема да ве напаѓаат.

А еве го рецептот за домашно средство против комарци.

Потребни ви се само две состојки – јаболков оцет и свеж магдонос.

Во сад ставете шака исечкан магдонос, додадете 100 мл јаболков оцет и добро изгмечете го магдоносот во оцетот.

Оставете да отстои неколку часа, процедете ја течноста и ставете ја во шишенце. Ако миризбата ви е непријатна додадете неколку капки есенцијално масло по ваша желба и вкус.

Испрскајте од течноста по телото пред да излезете надвор, а меѓу употребата, средството чувајте го во фрижидер.

Фото:Freepik