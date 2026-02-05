Гавазова каква речиси никогаш не била – таа е или не?!

Провокативноста е нејзин заштитен знак, па кога Сузана Гавазова би се појавила без она што ја отсликува како таква, тогаш на прв поглед веќе изненадувачки.

Токму еден таков моден преседан, познатата струмичанка направи за снимање на нов музички прокт кој најверојатно наскоро ќе ја здогледа светлината на денот.

Сузана по тој повод решила дубјното деколте и голите нозе да ги остави во сенка, а за сметка на тоа да игра на карта на минимализам, па да изгледа официјална и посериозна во класичен црн костум, бела кошула, споени со тесни панталони, машка вратоврска.

За едноставнос се одлучила и од фризурата, а како највпечатлив детаљ да биде црвениот карнин на усните и истакнатите очи.

Одмерено и со став, а каква ли комбинација ќе излезе кога ќе засвири мелодијата и кога ќе се спои комплетниот пакет, останува да видиме.

Ама вака, дефинитивно на прва се запрашавме- таа е или не?!

фото:Instagram printscreen/suzanagavazova