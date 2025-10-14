Гавазова има мерак да биде како Дара Бубамара: За едни „ин“, за други модна катастрофа

Српската пејачка и нова членка на жирито од регионалното музичко шоу „Ѕвездите на Гранд“, Дара Бубамара, на една од неодамнешните снимања на емисијата се појави во комплетно црвена комбинација, од тесна потесна.

Иако навидум, воопшто несоодветна за нејзината конституција, Дара се прошета во оваа впечатлива монохроматска комбинација која не остана незабележаба. За истата коментираше и Боки 13 во својот подкаст и ја пореди со црево од салама.

Сепак, ако нему, а и на многу други кои пишуваа коментари не им се допадна, имаше и такви на кои ова им беше топ избор, па дури се испирираа да се облечат речиси исто.

Таков е случајот со нашата фолк пејачка Сузана Гавазова која на еден неодамнешен настан се појави доста слична на Дара во комплетно црвено, кое додуша нејзе на таа вита става и прилигаше доста подобро.

Дара не застана тука, а дека е заљубена во ова „црвенило“ покажа со тоа што повторно го избра истото и за најновото појавување на „Гранд“, овој пат во нешто постпортска варијанта.

Како Вие би ги оцениле?

фото:Instagram printscreen/ zvezde granda/ suzanagavazova