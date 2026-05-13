По четири години откриено од што почина Лаќа, синот на Марина Туцаковиќ – Телото е идентификувано врз основа на овој детаљ

Синот на покојната авторка Марина Туцаковиќ и Александар Радуловиќ Фута, Милан Радуловиќ Лаќа исто така талентиран текстописец, почина ненадејно во декември 2022 година во Израел, а обдукција не беше извршена во тоа време бидејќи неговиот татко не ја побарал.

Како што сега дознава Курир.рс, тој починал од ефектите на лековите што ги земал за болки во грбот.

Како што понатаму се наведува, Фута веднаш ја дознал оваа информација, поради што не сакал да се изврши обдукција.

– Кога го пронашле на улица и кога брзата помош го однела, виделе дека има три лекови против болки Фентанил залепени на грбот. Веднаш заклучиле дека тоа е причината за смртта, бидејќи срцето не може да издржи таква доза на лекот. Пропишано е дека еден фластер може да се користи во рок од 72 часа и не повеќе, а тој ставил три одеднаш, што предизвикало срцев удар или застој. Кога лекарите му го кажале ова на Фута, тој се согласил дека нема потреба да се врши обдукција ако ова е причината за смртта – изјавил изворот за Курир.рс

