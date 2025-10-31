Еве зошто некои луѓе зборуваат во сон

Сомнилогија претставува несвесно зборување додека спиеме. Епизодите на сомнилогијата се однесуваат на мрморење, кажување неповрзани зборови и целосни монолози.

Некои луѓе во текот на сонот дури и разговараат со луѓето околу нив што се будни. Зборувањето во сон може да се случи во која било фаза од сонот, но најизразено е за време на РЕМ-фазата, кога сонуваме. Сомнилогијата е краткорочна и не е производ на рационалното.

Што го предизвикува зборувањето во сон?

Националната фондација за спиење наведува дека сомнилогијата може да биде предизвикана од повеќе причини. Покрај стресот, депресијата и недостигот на сон, зборувањето додека спиете може да биде предизвикано и од консумирање алкохол, од мамурлак и други фактори.

Исто така, сомнилогијата може да биде поврзана и со некои болести, особено со нарушувања во спиењето и кошмари. Во ретки случаи кај возрасни, зборувањето во сон е поврзано со ментална болест или ноќни напади.

Иако зборувањето во сон не е опасно за здравјето, може да претставува проблем за лицето што спие со вас. Затоа, доколку зборувате во сон, обидете се да спиете доволно, држете се до распоредот за спиење и избегнувајте алкохол и тешка храна пред спиење.

извор:курир.мк

фото:Freepik