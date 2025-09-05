Еве како да го балансирате учењето и слободното време на вашите деца во новата учебна година

Новата учебна година е идеално време децата да ги постават темелите за успех, не само во оценките, туку и во развојот на здрави животни навики.

Како што објаснуваат експертите, јасно дефинираниот семеен договор за времето за учење, времето пред екран и активностите за слободно време може да ги намали секојдневните конфликти, да им ја даде на децата потребната структура и да им помогне да станат поодговорни.

Воспоставувањето на овие правила не е наметнување на строга дисциплина, туку процес на партнерство во кој учествува целото семејство. Со вклучување на децата во донесувањето одлуки, родителите ја поттикнуваат нивната независност и се осигуруваат дека правилата се реални и прифатени.

На родителите им се советува да воспостават неколку клучни принципи пред да дефинираат конкретни правила. Затоа, децата имаат поголема веројатност да се придржуваат до договорот ако учествувале во неговото создавање и ако разбираат зошто правилата се важни.

Како родител, корисно е да се биде постојан модел на улога бидејќи децата учат преку набљудување, па затоа е потребно да се биде пример за одговорно користење на технологијата. Важно е да се разговара за содржината што ја гледаат и да се охрабрат да се вклучат во образовни и креативни активности наместо бесцелно да „скролаат“.

Дополнително, воспоставувањето рутина е клучно за развивање на работни навики и намалување на стресот. Покрај тоа, слободното време е клучно за развојот на децата бидејќи неструктурираната игра ја поттикнува креативноста, имагинацијата и социјалните вештини.

Затоа е важно да се балансираат организираните активности со доволно време за слободна, неструктурирана игра. Преоптоварувањето може да биде исто толку штетно како и премногу време пред екран.

На родителите им се препорачува да се обидат да воспостават правило дека за секој час поминат пред екранот, детето поминува барем исто толку време во активна игра на отворено. Покрај тоа, корисно е да се планираат семејни активности што не вклучуваат технологија, како што се одење на отворено, возење велосипед и играње друштвени игри. Сите овие се моменти што ги зајакнуваат семејните врски.

Целта е да се научат децата како да ја користат технологијата на избалансиран и одговорен начин. Создавањето заеднички семеен план, дури и запишан на хартија, може да биде корисна алатка за постигнување на оваа цел.

извор:курир.мк

фото:Freepik