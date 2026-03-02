Ендокринолог: Наутро е најдобро да го пиете овој пијалак

Дијабетесот тип 2 и предијабетесот се поврзани со начинот на кој телото го користи инсулинот и го регулира шеќерот во крвта. Ендокринологот д-р Џенифер Ченг објаснува дека инсулинот е хормон кој му помага на телото да ја користи енергијата.

„Инсулинот помага шеќерите од крвта да се пренесат во клетките, каде што можат да се користат“, вели д-р Ченг за „Parade“. Таа додава дека инсулинската резистенција значи дека на телото му е потребен повеќе инсулин за да го постигне истиот ефект.

Д-р Ченг истакнува дека водата е најдобриот пијалок за целокупното здравје, но постои уште една добра опција за утрото.

„Иако водата е навистина најдобриот пијалок за целокупното здравје, кога ќе ги погледнете другите опции, мача е интересен избор за утрото“, вели таа.

Мача е прав од зелен чај кој содржи растителни соединенија како EGCG (епигалокатехин-3-галат).

„Може да помогне во подобрувањето на одговорот на клетките и да ги направи почувствителни на инсулин, како и да ја намали апсорпцијата на јаглехидрати, оксидативниот стрес и воспалението“, објаснува д-р Ченг.

Има и други опции кои може да бидат добар избор

Сепак, таа нагласува дека самата мача не е решение за проблемите со инсулин.

„Важно е да се нагласи дека мача не е чудотворен лек за инсулинска резистенција“, вели д-р Ченг.

„Иако може да биде здрав дел од избалансиран начин на живот, не треба да ги заменува докажаните стратегии како што се правилна исхрана, вежбање и лекови препишани од лекар“, вели таа и додава дека начинот на кој се подготвува пијалокот може да влијае и на нивото на шеќер во крвта.

Ако мачата не е по нечиј вкус, има и други опции кои може да бидат добар избор. Д-р Ченг предлага вода со мала количина јаболков оцет, вода со цимет или црно кафе без додаден шеќер или други адитиви. Таа исто така нагласува дека дневните навики се клучни за контрола на шеќерот во крвта. Тие вклучуваат избалансирана исхрана, редовно вежбање и доволно спиење.

извор:точка.ком.мк

фото:Freepik