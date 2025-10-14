Емотивни моменти во домот на Лазиќ: Катарина и нејзината ќерка го изненадија Дарко

Фолкерот Дарко Лазиќ вчера го прослави својот 34-ти роденден, а неговата сопруга Катарина објави фотографија од семејниот дом.

Каќа Лазиќ синоќа направи торта со својата ќерка Срна за да го изненади Дарко денес, а пријателите и колегите на фолкерот цел ден му честитаат среќен роденден преку социјалните мрежи.

Да потсетиме, Дарко Лазиќ и неговата сопруга Катарина неодамна имаа сообраќајна несреќа, а возачот тогаш рече дека сето тоа се случило поради дождливите услови.

– Фала му на Бога, ништо сериозно, жив сум. Мојот автомобил се лизна, како што можете да видите на патот, врнеше на патот, почнав да се вртам наоколу. Не видов дека автобусот е паркиран во десната лента и не можев да сопрам, ја пуштив сопирачката и се свртев на страна, за да не ја повредам Катарина и ја фатив на страна… Фала му на Бога што брзината не беше голема, да беше, ќе беше лошо – рече тој и додаде:

-Добив посекотини од безбедносниот појас што се скина… Кој е виновен, не се знае, моја е вината што возев на дожд, тој е оној што стоеше. Важно е што никој не е сериозно повреден. Катарина има само мала посекотина на главата од стаклото.

