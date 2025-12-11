Емина Јаховиќ повторно го тужи поранешниот сопруг: Mилиони и стан во Србија во центарот на судската драма

Седум години по нивниот развод, Емина Јаховиќ и Мустафа Сандал повторно се сретнаа – овој пат во судница во Турција.

Турските медиуми неодамна објавија, под наслов „ексклузивно“, дека Емина поднела нова тужба против Мустафа, тврдејќи дека тој не ги исполнил своите обврски за време на разводот. Меѓу жалбите, тврди таа, се доцнењата во плаќањето на алиментација и одбивањето да се обезбеди автомобил за неа и децата кога им е потребен.

Турските медиуми сега објавија нови детали од нивниот договор од 2018 година, кој вклучуваше пејачката да добие старателство над децата, 2 милиони долари од продажбата на нивната заедничка куќа во Бејкоз и 500.000 долари за образование на децата. Покрај тоа, Мустафа вети дека ќе им купи стан во Србија и редовно ќе плаќа алиментација.

Сепак, според Јаховиќ, Сандал не ги исполнил овие обврски.

Поранешните сопружници неодамна се сретнале на семеен суд во Истанбул. Според извор запознаен со предметот, таа изјавила дека поднела тужба и била принудена да го преземе овој чекор бидејќи неплатените плаќања од страна на Сандал и непочитувањето на договорот ја направиле оваа правна постапка неизбежна.

Како што објавуваат локалните медиуми, ова не е прв правен конфликт меѓу Емина и Мустафа за пари. Во 2022 година, Јаховиќ поднесе тужба за спроведување против Сандал за 26 неплатени исплати на алиментација, но тужбата беше отфрлена откако пејачот докажа дека платил 1,8 милиони турски лири (околу 115.000 евра).

Да потсетиме дека Емина и Мустафа се разведоа во 2018 година, по 10 години брак, по што тој повторно се ожени.

Foto: Instagram printscreen /yaemina