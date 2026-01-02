Елка до плафон со ѕвезда на врвот: Ана Севиќ ја откри празничната атмосфера во домот

Ана Севиќ уште еднаш покажа колку е важна семејната топлина за неа, споделувајќи на социјалните мрежи сцени од својот дом во празнично руво.

Елката што се протега до таванот, украсена со ѕвезда на врвот, беше совршена, додека нејзините деца отвораа подароци со насмевки на лицата.

Сцената ги воодушеви следбениците и брзо собра многу позитивни коментари. Патем, пејачката и водителка Ана Севиќ има три деца – ќерката Лорена, која ја доби со пејачот Дарко Лазиќ, како и ќерката Сена и синот Симон од бракот со сегашниот сопруг Данијела Недељковиќ.

Фотографиите јасно покажуваат колку добро се сложуваат Лорена, Сена и Симон, уживајќи во празничната магија и семејната атмосфера заедно.

Инаку, Ана Севиќ присуствуваше на свадбата на својот поранешен сопруг, фолк пејачот Дарко Лазиќ.

