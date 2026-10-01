Единствена на црната листа на Амиџиќ: Водителот ова не ѝ го простува

Водителот Огњен Амиџиќ отворено зборуваше за ситуацијата што најмногу го разочарала во последно време на професионален план, а во чиј центар се наоѓа пејачката Андреана Чекиќ.

Според Огњен, по повеќегодишна соработка и добри деловни односи, дошло до непријатен пресврт. Како резултат на тоа, тој тврди дека за неа моментално нема место во емисијата „Амиџи шоу“.

Тој наведува дека сè започнало непосредно пред снимањето на емисијата, кога договорените планови наеднаш се промениле, што предизвикало голема тензија и го оставило длабоко разочаран од Андреана.

– Онаа која моментално ме разочара е Андреана Чекиќ. Тоа се случи релативно неодамна. Кај нас никогаш никој не е забранет. Мислам дека треба да помине подолг период, бидејќи сметам дека во еден момент се понесе крајно непрофесионално. Тоа ми е многу чудно за некој со кого со години соработувам на сите нивоа.

Не можеш да ми се јавиш истиот ден кога снимам емисија во три часот попладне, а емисијата во живо е во десет. Значи, ние веќе од седум, осум часот се подготвуваме. Не можеш да дојдеш и да кажеш дека не си била испочитувана, не знам од кого и на кој начин. Тоа е невозможно. Никогаш претходно не ми се случило.

Сега не може да дојде, бидејќи сега сум полн. Кога би се прашувале мојата екипа и луѓето што работат со мене, така би постапувале со многу други луѓе. Јас само сметам дека секогаш се поставувам над ситуацијата.

Не би било ни проблем, но не можеш токму тој ден да ме оставиш без решение, да ми се јавиш поради наводна грешка што не е моја. Па немој тогаш мене да ми правиш проблем. Ти ми правиш проблем, а јас не сум направил грешка – рекол Амyџиќ за „Scandal“.

Водителот потоа додал дека, според неговото мислење, зад целата ситуација не може да стои недоразбирање меѓу трети лица, туку исклучиво директниот однос меѓу соработниците.

– Има и друг момент тука. Никој не може да ме скара со тебе ако јас и ти се познаваме и комуницираме со години. Јас би ти се јавил тебе или ти мене, па ќе ме прашаше. Никој никогаш не е посилен од системот, тоа никој не го сфаќа. Но, на овој начин, тоа само покажува една друга страна, за која ниту очекував, ниту верував дека некој ја има. Само нека помине некое време, па ќе видиме – заклучил Амyџиќ.

foto: printscreen/instagram/andreanacekic/amigshow