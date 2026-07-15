Ѕвезда на „Онли фанс“ призна: „Поради бизарните барања на навивачите на Светското првенство, заработив 88 илјади евра повеќе“

Скајлар Меј, 23-годишна девојка од Аризона, е креаторка на содржини на Only Fans, која само на Инстаграм има повеќе од четири милиони следбеници. Таа тврди дека за време на турнирот забележала голем пораст на интересот за нејзините содржини. Вели и дека првенството ѝ донело дополнителни 100.000 долари (88.000 евра) месечна заработка, поради што овој период го опишува како најпрофитабилен во годината.

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Навивачите, како што тврди таа, од неа бараат различни работи – од носење дресови на репрезентации и споменување одредени тимови, до исмевање на противници или други фудбалски мотиви. Скајлар, која со оваа работа се занимава пет години, раскажала какви пораки најчесто добива.

„Луѓето бараа од мене да научам навивачки песни и да ги пеам во чорапи до колена и дрес, бидејќи веруваат дека тоа ќе ѝ помогне на нивната екипа да победи. Бараат и персонализирана содржина непосредно пред почетокот на натпреварот, затоа што се убедени дека тоа ќе им донесе среќа. Тука се и работи како снимки на кои се истегнувам, како да се подготвувам за голем натпревар“, рекла таа.

View this post on Instagram A post shared by Skylar Mae (@officialskylarmaexo)

„Најсмешните барања секогаш доаѓаат од најзагрижените навивачи. Ми испраќаат детални упатства во кои објаснуваат зошто морам да споменам одреден играч или зошто не смеам да зборувам за друг тим. Се гледа дека добро размислиле за тоа“, рекла Скајлар.

Таа додала дека токму од своите претплатници научила многу за фудбалските ривалства.

„Искрено, повеќе научив за фудбалот од моите претплатници отколку што некогаш би научила гледајќи натпревари. Секој има еден играч кој апсолутно не го поднесува и се грижат и јас да го знам тоа.“

Иако поголемиот дел од нејзините следбеници се од САД, Скајлар вели дека ѝ се јавуваат луѓе од целиот свет. Особено ги издвоила англиските навивачи, за кои тврди дека се склони кон различни ритуали пред натпреварите.

View this post on Instagram A post shared by Skylar Mae (@officialskylarmaexo)

„Добивам многу барања од англиски навивачи. Момците ме бараа да носам исти чорапи или долна облека пред секој натпревар бидејќи се убедени дека тоа им носи среќа. Еден маж инсистираше да јадам пире од компири пред натпреварот Англија – Гана, затоа што и тој го јадел за време на нивната последна победа и не сакал да ја прекине серијата“, раскажала таа.

„Една од најсмешните пораки беше од англиски навивач кој рекол дека нема да се бричи додека Англија не биде елиминирана. Сакал да снимам видео во кое ќе му кажам да издржи со брадата“, додала таа.

Според нејзиното искуство, фудбалските навивачи своите ритуали ги сфаќаат многу сериозно.

View this post on Instagram A post shared by Skylar Mae (@officialskylarmaexo)

„Фудбалските навивачи своите ритуали ги сфаќаат многу посериозно отколку што некогаш очекував. Секогаш мислев дека англиските навивачи се само гласни, но всушност открив дека се неверојатно суеверни. Навистина веруваат дека и најмалата ситница може да ја промени среќата на нивната екипа.“

За разлика од нив, американските навивачи ги опишала како пооптимистични и помалку насочени кон омраза кон противниците. Смета дека дополнителен интерес кај нив предизвикал фактот што годинашното првенство се одржува во САД.

Скајлар смета дека спортот уште од детството станува дел од идентитетот на многу луѓе, па затоа не е чудно што за време на големи натпреварувања зазема голем дел од нивното секојдневие. Сепак, признава дека ја изненадила количината внимание што го добила за време на првенството.

фото:Instagram printscreen/officialskylarmaexo