Дозата на вакцината против рак на првиот пациент е намалена поради нејзиниот силен ефект

Поради екстремно високото производство на антигени, креаторите на персонализираниот лек за рак мораа значително да го намалат обемот на инјектирање кај првиот пациент, изјави Александар Гинзбург, научен директор на Центарот Гамалеја и академик на Руската академија на науките.

„Тој ја прими својата четврта инјекција со вакцина на 27 мај во 9:00 часот наутро. Инхибитор на контролна точка беше администриран претходниот ден. Значително ја намаливме дозата на вакцината бидејќи брзо ги експресира антигените и е многу моќна“, додаде научникот.

Според академикот, лекот базиран на mRNA го подготвува имунолошкиот систем да ги уништи малигните клетки и метастазите. Специјалистите во моментов имплементираат технологии за вештачка интелигенција за развој на идни дизајни на вакцини. Ова ќе ја забрза постапката и ќе им помогне на повеќе пациенти.

Гинцбург истакна дека научниците во моментов развиваат софтвер што вклучува технологии за вештачка интелигенција за да создадат план за идната mRNA вакцина. Воведувањето на вештачка интелигенција ќе ја забрза постапката и ќе го прошири бројот на пациенти кои имаат право на вакцина.

Истражувачите веќе избраа втор учесник во испитувањето, фокусирајќи се на високото мутациско оптоварување во туморот. Гинзбург истакна дека присуството на 30 мутации на милион нуклеотиди дава надеж за ефикасноста на лекот. Лекарите продолжуваат да ја следат состојбата на првиот пациент од далечина користејќи мобилна апликација.

Руските лекари за првпат користат персонализирана mRNA вакцина „Неонковак“ за третман на меланом.

Развојот на овој лек траеше пет години.

Александар Гинзбург, директор на Центарот „Гамалеја“, објави дека оваа технологија се користи за третман на неколку видови рак.

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извор:нетпрес