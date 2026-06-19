Домашен сладолед од ванила со малинов прелив

Кремаст, природен и неодоливо освежителен – овој домашен сладолед од ванила е вистинско летно уживање. Подготвен со вистинска ванила и збогатен со освежителен малинов прелив, ќе ве освои со својата нежна текстура и богат вкус. Совршен десерт за топлите денови, кој лесно може да го направите и дома.

Потребни состојки:

180 мл слатка павлака (за шлаг)

5 јајца (по можност домашни)

300 мл полномасно млеко

1 стапче ванила (само семките)

115 грама нерафиниран шеќер

За малиновиот прелив:

100 грама малини (свежи или замрзнати)

1–2 лажици шеќер (по вкус)

1 лажица вода

1 лажица сок од лимон

Подготовка: Во помало тенџере ставете ги млекото, павлаката и семките од ванилата. Загревајте на тивок оган, со повремено мешање, додека смесата почне да врие. Одделно, жолчките изматете ги пенесто со шеќерот. Додајте мал дел од топлата млечна смеса во жолчките за постепено да се загреат, нежно мешајќи со маталка.

Потоа вратете ја оваа смеса во тенџерето со преостанатото млеко и варете на тивок оган додека кремата почне благо да се згуснува. Процедете ја смесата во сад погоден за замрзнување, покријте со прозирна фолија и оставете да се излади во фрижидер неколку часа. Изладената смеса ставете ја во апарат за сладолед и мешајте околу 20–30 минути, додека добие кремаста текстура.

Доколку немате апарат, ставете ја во замрзнувач и промешувајте на секои 30–40 минути неколку пати.

Подгответе го малиновиот прелив: ставете ги малините, шеќерот, водата и лимоновиот сок во мало тенџере и гответе кратко додека омекнат и се соединат.

Во готовиот сладолед додајте дел од малиновиот прелив и нежно промешајте за да добиете „мраморен“ ефект.

Префрлете во сад, покријте и замрзнете уште неколку часа, најдобро преку ноќ.

Послужување:

Пред сервирање, оставете го сладоледот на собна температура 5–7 минути за полесно да се вади. Послужете со дополнителен малинов прелив одозгора.

Foto: Magnific

Izvor: Курир