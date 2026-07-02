Домашен џем од малини: Традиционален рецепт со само 3 состојки, без конзерванси или други адитиви

Со само неколку основни состојки, можете да подготвите домашен џем од малини со богат вкус и арома, без конзерванси, вештачки бои или други адитиви.

Овој традиционален рецепт се пренесува меѓу домаќинките со години, а резултатот е густ и ароматичен десерт кој одлично оди со палачинки, леб, колачи или како додаток на колачи.

Состојки:

4 килограми свежи малини

1 килограм шеќер

2 кесички ванилин шеќер или половина зрно ванила

Подготовка:

Внимателно исплакнете ги малините под благ млаз ладна вода за да избегнете оштетување, а потоа распоредете ги на чиста кујнска крпа за темелно да се исушат.

Во меѓувреме, измијте ги теглите и стерилизирајте ги во рерна претходно загреана на 75 до 100 степени околу еден час. Добро подготвените тегли ќе му помогнат на џемот да остане свеж подолго.

Ставете ги сушените малини во широк сад, покријте и гответе на тивок оган. Мешајте повремено за да спречите овошјето да се залепи за дното. Гответе додека вишокот течност не испари и смесата не се згусне.

Кога малините ќе омекнат и ќе ја достигнат саканата густина, додадете го шеќерот и ванилиниот шеќер. Продолжете со готвење на тивок оган околу 45 минути, мешајќи често за да спречите џемот да изгори.

Како да проверите дали џемот е готов?

Истурете малку топол џем на ладна чинија и почекајте накратко да се олади. Ако се појави проѕирна, нелеплива трага кога ќе ја повлечете лажицата, џемот е подготвен за истурање во тегли.

Истурете го топлиот џем во загреани, стерилизирани тегли, веднаш затворете ги и завиткајте ги во ќебе или дебела крпа. Оставете ги постепено да се оладат до следниот ден, бидејќи тоа создава природен вакуум што му помага на џемот да остане свеж и без употреба на конзерванси.

Foto: freepik

Извор: Попара