Доколку постои болница за овој проблем ве молам да ме известите: Марија Шерифовиќ побара помош од фановите

Пејачката Марија Шерифовиќ моментално е на одмор, од каде се огласи и побара помош од своите следбеници.

Откако сонувала лош сон, Марија ги замолила да ѝ помогнат да го реши, а воедно и да ѝ кажат дали тоа им се случува и на нив.

– Дали сонувате за катастрофи? Секакви! Ако има болница, ве молам пријавете нешто за овој проблем. Некаков африкански бајач. Што и да е, брате мили, што и да е – напиша Марија.

Инаку, Марија неодамна даде изјава во врска со нејзините концерти за оваа година.

– Да нема забуна! Да, јас сум на одмор и понатаму. Затоа бројот на концерти оваа година е ограничен… И тоа би било сè за вас за оваа година – заклучи Марија, а многумина беа тажни поради ова, бидејќи очекуваа пејачката да може да настапува многу повеќе.

Foto: printscreen/instagram