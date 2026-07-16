Добар сон дури и без клима уред: Крај на потењето и нервозата, овие трикови навистина функционираат

Летото е во полн ек и е потопло од кога било

Летото е во полн ек и пожешко од било кога. Ако сте меѓу многуте кои се борат да спијат доволно во топлите ноќи, не сте сами. Можеби мислите дека лошо спиете во лето поради внатрешни фактори, како што е стресот, а за некои тоа всушност може да биде вистина.

Сепак, за повеќето луѓе главната причина за лошиот сон во текот на летото се високите температури. „Истражувањата покажуваат дека спиењето во топли услови води до послаб квалитет на сон и почесто будење“, вели експертот за јавно здравје д-р Џенифер Данфи за Real Simple. „Одржувањето на удобна температура е многу важно за квалитетен ноќен одмор.

Секако, најочигледното решение за разладување и мирен сон е климата. Но, ако немате централен клима уред или клима уред со прозорци, експертите за HVAC смислиле како да се наспиете добро цело лето без клима уред.

Оладете ја спалната соба пред да заспиете

Доколку немате клима, најдобро е однапред да го испланирате ладењето и да го насочите во просторијата каде што спиете. Ако спалната соба не е истата просторија во која го поминувате поголемиот дел од денот или се наоѓа на друг кат, важно е да одржувате што помалку топлина во часовите пред да заспиете.

Започнете со ладење на вашиот дом еден или два часа пред спиење, за да биде на оптимална температура до вечерта. Ова може да значи дека треба да завршите со готвењето порано, да отворите прозорци или да вклучите вентилатори“, вели Данфи. „Ако можете да спиете со отворени прозорци и ви е доволно удобно, тоа заштедува енергија и го прави воздухот помалку сув. Но, ако е навистина жешко, следната најдобра работа е да го изладите вашиот душек или самата соба.“

Енди Фокс, експерт за греење, вентилација и квалитет на воздух во 3M Filtrete, се согласува дека е важно внимателно да ги планирате активностите што го загреваат вашиот дом во текот на летото, како што се готвење, печење или користење на рерна и други апарати што создаваат топлина. „Минимизирајте ја употребата на светла и апарати што додаваат топлина во просторот.“

Блокирајте ја сончевата светлина во текот на денот

Исто како што е важно да се избегнуваат активности што создаваат топлина пред спиење, подеднакво е важно да се спречи натрупување на топлина во текот на денот. Сончевата светлина може да создаде ефект на стаклена градина во домот, особено ако куќата е изложена на сонце поголемиот дел од денот, предизвикувајќи температурата постепено да се зголемува, честопати незабележливо.

„Навлечете завеси, ролетни или капаци за да го блокирате сонцето и неговата топлина“, советува Фокс. „Според Министерството за енергетика на САД, рефлектирачките ролетни поставени над сончев прозорец можат да го намалат зголемувањето на топлината во просторијата до 45 проценти.“

Набавете добар вентилатор

Фокс вели дека најдобриот начин да се разлади дом без климатизација е да се комбинираат повеќе методи. Во текот на денот, тоа значи блокирање на сончевата топлина со завеси или ролетни, додека ноќе, добрата вентилација е клучна.

„Искористете ја природната вентилација со отворање прозорци и поладни ноќни температури“, вели тој. Ако нема ветер, вентилаторот е најлесното и најприфатливото решение. „Преносните и таванските вентилатори можат да го направат просторот да се чувствува многу поудобно.“

Ако веќе имате тавански вентилатор, задолжително користете го. „Движечкиот воздух создава чувство на многу поголема свежина од застоениот воздух. Погрижете се да ротира спротивно од стрелките на часовникот за да го насочи воздухот надолу“, вели Т.Џ. Лоури, експерт за греење, вентилација и климатизација и претседател на Ben’s ProServ. Фокс додава дека оваа насока на ротација создава убав освежителен ветрец во лето.

Ако размислувате за вентилатор, Фокс советува да обрнете внимание на нивото на бучава. „Најдобриот вентилатор е оној што ве тера најдобро да спиете. Некои луѓе сакаат бел шум, додека други претпочитаат целосна тишина, затоа земете го тоа предвид при изборот“, вели тој. „Таванските вентилатори со оценка Energy Star трошат помалку електрична енергија, а ако ги користите често, заштедите можат да бидат значителни. Преносните вентилатори обезбедуваат насочен проток на воздух, а понекогаш нежен ветрец е сè што ви треба за да се наспиете добро. Поголем вентилатор што работи со помала брзина е обично потивок од помал вентилатор што работи со полна моќност.“

Без оглед на тоа кој вентилатор го користите, експертите предупредуваат да не го оставате постојано вклучен.

„Вентилатор што работи во празна просторија само троши енергија“, вели Лори. „Вентилаторот ги лади луѓето, но не и самата просторија. Затоа исклучете го кога ќе ја напуштите просторијата. Ова е особено важно со таванските вентилатори, бидејќи замената на моторот е многу покомплицирана отколку со обичен поден вентилатор. Златното правило е: вклучете го вентилаторот кога сте во просторијата и исклучете го кога ќе ја напуштите.“

Користете мраз

Ако имате вентилатор, но не ви се чини дека работи доволно добро, посегнете по мраз.

„Ставете коцки мраз зад вентилаторот на подот за да го оладите воздухот што го дува. Ова ќе ви помогне да се оладите и да спиете поудобно“, советува Лори.

Данфи се согласува дека комбинацијата од мраз и вентилатор е многу ефикасна, но додава дека влошките со гел за ладење или ладните, влажни крпи исто така можат да помогнат во ладењето на одредени делови од телото.

„Многу е ефикасно да ги ладите рацете и нозете, како и главата, со ладна вода“, вели таа. „Екстремитетите и главата имаат многу крвни садови кои се ефикасни во ослободувањето на топлина, па нивното ладење помага да се разлади целото тело.“

Набавете ќебе или перница за ладење

Можете исто така да размислите за купување постелнина што ви помага да се разладите.

„Изберете многу лесно ќебе и перница за ладење. Постојат специјални ќебиња дизајнирани да овозможат подобра циркулација на воздухот и да спречат задржување на топлината“, советува д-р Џенифер Данфи.

Размислете за систем за ладење на душек

Ако сакате дополнително да ги подобрите условите за спиење без климатизација, системот за ладење на душек може да биде одлично решение.

извор:попара.мк

фото:Freepik