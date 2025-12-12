„До мојата кралица“ – Прослава во семејството на Наташа Беквалац, пејачката никогаш не била поемотивна

Пејачката Наташа Беквалац ѝ го честиташе роденденот на својата мајка Мира со емотивна порака на социјалните мрежи.

Беквалец, која неодамна сподели како со години се бори со себе и дека дури сега научила да се слуша себеси, објави фотографија од себе како бебе во прегратката на својата мајка, која вчера го прослави својот роденден.

Наташа Беквалац искрено зборуваше за својот приватен живот, како и за својата кариера. Во таа прилика, пејачката откри дека моментално се чувствува удобно со мирната фаза низ која минува.

– Во основа, ми е преку глава од сè. Особено од лажниот живот и особено од фактот дека поголемиот дел од мојот живот воопшто, прво поради моите родители, а потоа и поради некои шаблони во кои бевме. Постојано се одразуваш во очите на другите луѓе. Направив толку многу погрешни работи за себе, сакајќи да им угодам на другите луѓе или проценив дека тие би ме сакале повеќе таква и буквално се повредив себеси.

Foto: Printscreen/Instagram/bekvaceva