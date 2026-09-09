Дијана ОГ комбинацијата на љубов, љубомора, зависност и токсична привлечност ќе ги опее во – „Крив за се“ (ВИДЕО)

Македонската трап пејачка Дијана OГ повторно има нов музички проект, овојпат песната насловена „Крив за сѐ”. Модерна, провокативна и урбана приказна за една љубов во која страста, хаосот и опасноста одат рака под рака каде Дијана ОГ ја раскажува приказната за тип кој не е „како сите”. Непредвидлив, див и привлечен токму поради својата непримерност, тој станува центар на внимание и причина за цел емоционален хаос.

„Маки ти си крив за сѐ”, гласи препознатливата линија од рефренот, која најдобро ја доловува динамиката меѓу двајцата — од една страна желбата да се побегне од проблемите, а од друга неможноста да се каже „не” на она што повторно ги враќа еден кон друг.

Песната носи силна улична естетика и директен текст, со комбинација на љубов, љубомора, зависност од адреналинот и онаа токсична привлечност од која, колку и да се обидуваш, тешко се бега.

Во вториот дел, атмосферата станува уште поинтензивна. „Ден за ден, главиме ептен” ја отвора вратата кон однос кој одамна престанал да биде игра, додека метафорите за ножот, истрелот и фаталниот крај ја засилуваат криминално-романтичната атмосфера на песната.

Целата приказна добива и своја визуелна форма преку официјалниот видео запис, зад кој стои Горазд Нелоски, кој ги потпишува режијата, креативниот концепт, кинематографијата, светлото, монтажата, колор-корекцијата и cover artwork-от.

Со тоа „Крив за сѐ” добива комплетен визуелен идентитет кој ја следи енергијата на песната — суров, модерен и урбан, со нагласена естетика која ја става Дијана ОГ во центарот на приказната. За својот изглед, Дијана ОГ сама го потпишува стајлингот.

Музиката и текстот се дело на Дијана ОГ, додека инструменталот е на Oшав Продукција. Аранжманот и снимањето ги потпишува Христијан Леви (Oscar Production), а аудио инженер е Бојан Мисајловски – Тец (The Most Wanted). Дијана OG е и извршен продуцент на проектот, со што уште еднаш го заокружува својот целосен авторски и креативен пристап кон музиката и визуелниот идентитет. Проектот е реализиран со поддршка од Nova Group.

Како звучи и изгледа љубовта која во главата ќе ти предизвика емоционален хаос до ниво на романтично-криминална атмосфера која толку многу е фатално привлечна што може да ти земе се’, проследете од видеото во продолжение…