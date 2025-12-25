Џорџина Родригез ги заслепува папараците со метод од кој не можат да добијат добар кадар

На социјалните мрежи се споделува снимка која покажува како телохранителите ја штитат Џорџина Родригез од несаканите фотографии на папараците.

Родригез привлекува внимание каде и да се појави и не е реткост папараците постојано да ја следат. Со цел да спречат несакано фотографирање, нејзините телохранители користат „LED“ светилки кои ги насочуваат директно кон фотоапаратите на папараците.

Токму снимката што беше споделена на социјалните мрежи ги прикажува телохранителите како ги насочуваат светилките и наизменично ги вклучуваат, со цел да ги уништат снимките.

View this post on Instagram A post shared by Business | Luxury | Classy (@theluxsciety)

Намерата е да се заслепи објективот и да се оневозможи снимањето или добивањето квалитетен кадар.

Имајќи предвид дека таа е партнерка на еден од најуспешните и најпознати спортисти во светот, Кристијано Роналдо, вниманието што го привлекува никого не изненадува.

Родригез е во врска со Кристијано Роналдо од крајот на 2016 година, а на 11 август оваа година открија дека се свршиле. Заедно имаат две ќерки, Алана (8) и Бела (3), додека Роналдо има и 15-годишен син, Кристијано Јуниор, а идентитетот на неговата биолошка мајка сè уште не е откриен. Покрај тоа, тие ги имаат и близнаците Матео и Ева (7), родени од сурогат мајка.

Зборувајќи за нивната долга љубовна романса, Џорџина неодамна за магазинот „Elle“ изјави: „Почувствував поврзаност што го надминуваше она физичкото. Беше како нашите души да разговарале една со друга пред нашите погледи да се сретнат. Нешто во мене препозна нешто во него, и од тој момент знаев дека оваа врска е сосема поинаква и единствена“.

фото:Instagram printscreen/georginagio