Џина Џиновиќ во Шпанија се вози со приватен хеликоптер и живее како во бајка

Џина Џиновиќ, ќерката на фолк пејачот Харис Џиновиќ и модната дизајнерка Мелина, привлекува внимание на мрежите со објави кои одликуваат со луксуз.

Таа деновиве престојува во Марбела, а овој пат покажа како се вози со хеликоптер.

Џина Џиновиќ не жали пари за да ужива на одморот. На следбениците на Инстаграм им покажа како во тексас комбинезон, кој ги истакна нејзината атрактивна појава, но и со скапа чанта на рамото.

Чантата што ја носеше е модел на луксузен бренд кој може да се купи за 1.200 до 1.800 евра.

Мајката на Мелина Џиновиќ, Елма Галиќ, го поминува летото кај својата ќерка Мелина во Монако. Со внуката и ќерката, Елма ужива во луксуз, а сподели и дел од атмосферата од плажата.Мајката на Мелина отпатува во Монако, кај својата ќерка Мелина и зетот, британскиот милионер Џефри Пол Арнолд.

Елма во луксузниот одмор ужива во друштво на својата наследничка и внуката. На својот Фејсбук, Елма сподели како ги поминува деновите во Монако, објавувајќи и фотографија од својата внука, која со баба си ужива на плажа.

Освен на плажа, мајката на Мелина Галиќ во Монако ужива и во посета на луксузни ресторани каде со ќерката, зетот и внуката ужива во скапи деликатеси.

фото:Instagram printscreen/djinadzinovic