Џина Џиновиќ со нејзиното деколте никого не оставa рамнодушен, еве каде ужива сега

Ќерката на пејачот Харис Џиновиќ, Џина Џиновиќ, е активна на социјалните мрежи и привлекува големо внимание со своите провокативни фотографии.

Како голем љубител на патувањата, наследничката на Харис повремено споделува момент од некоја луксузна дестинација, а сега објави и од Шпанија, споделувајќи неколку провокативни слики.

Џина се упати кон Барселона, еден од најпопуларните европски градови каде што ужива во ноќниот живот.

За вечерното излегување, таа избра впечатлива црна комбинација што ја истакнуваше нејзината фигура, додека длабокото деколте привлече посебно внимание.

Под фотографиите веднаш почнаа да се појавуваат коментари на воодушевување и пофалби за наследничката на Харис.

„Презгодна“, „Гориш“, „О, секоја чест“ се само дел од комплиментите што ја преплавија објавата во рекордно време.

Имено, Џина често ја фали својата мајка, а во хаосот што настана по разводот на нејзините родители, таа им стави до знаење на сите дека најмногу што ја интересира е нејзината мајка да е добро.

Foto: print screen/Instagram/djinadzinovic