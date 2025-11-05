Џина Џиновиќ се снимаше себеси во кревет – Голите нозе во преден план 

Џина Џиновиќ, ќерката на Харис Џиновиќ, објави видео од својата спална соба на кое го гали своето милениче само во бањарка.

Џина е повторно активна на социјалните мрежи, кои неодамна ги деактивираше кога накратко ја напушти Србија поради скандал со експлицитни фотографии и видеа.

Џина сега сподели видео од спалната соба, а таа беше во кревет облечена само во бањарка.

Додека нејзината гола нога беше во преден план, Џина цело време си играше со својата мачка, а видеото предизвика многу реакции.

Foto: printscreen/Instagram/djinadzinovic