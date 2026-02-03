Џина Џиновиќ не се срами: Ќерката на Харис Џиновиќ и Мелина, покажа со што располага (видео)

Ќерката на Харис Џиновиќ, Џина е доста активна на социјалните мрежи, а сега ги воодушеви сите свои следбеници со своето видео од кревет.

На Џина повторно и успеа да го привлече вниманието на јавноста и социјалните мрежи. Младата инфлуенсерка ги изненади своите следбеници со нова објава на која никого не остана имун.

Џина сподели кадри од спалната соба, на која се појавува во многу предизвикувачко издание – во минијатурни шорцеви и кратка маица.

Позирајќи на креветот, Џина се вртеше провокативно пред камерата, оставајќи силен впечаток кај своите бројни следбеници.

Нејзината витка фигура и провокативен стајлинг веднаш станаа главна тема во коментарите, а нејзините витки нозе и големи гради беа во преден план.

Како што обично е случај со неа, наскоро повторно се појавија шпекулации за козметичките процедури на кои наводно се подложила. Џина претходно отворено зборуваше за одредени корекции, а еднаш во својата приказна откри дека инјектирала хијалуронска киселина за да ѝ изгледаат пополни и поубави усни.

Исто така е познато дека претходно имала проблеми со дебелината, поради што држела строги диети и редовно вежбала. Сепак, како што самата истакнала, еден дел од нејзиното незадоволство од изгледот не бил решен со вежбање – вдлабнатините на колковите. Затоа, наводно, решила да се подложи на естетска корекција со хијалурон.

Foto: print screen/Instagram/djinadzinovic