Џина Џиновиќ без гаќички и градник: Ќерката на пејачот Харис Џиновиќ, провоцира од спа

Џина Џиновиќ, ќерката на пејачот Харис Џиновиќ, објави ново видео од спа-центарот.

Иако неодамна се повлече од јавноста поради експлицитно видео кое протече, Џина е сè уште активна на социјалните мрежи, каде што редовно споделува содржини од својот секојдневен живот.

Овој пат, фокусот на нејзиното видео беше на нејзините раскошни облини и опуштената атмосфера на спа-центарот, а она што го привлече вниманието на многумина беше тоа што таа не носеше никаков долен веш.

Инаку, како што првично објави „Информер“, Харис Џиновиќ од неодамна ужива во романса со претприемачка која е 20 години помлада од него, нивната блискост првпат била забележана во престижен рибен ресторан.

Foto: Instagram/djinadzinovic