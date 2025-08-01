Џем од сливи каков што никогаш не сте го пробале, тајна состојка за совршен десерт

Полека се приближуваме кон периодот кога мирисот на зимата ќе се прошири од многу домови, кога ќе биде време да се готват стари, докажани рецепти во домаќинствата. Џемот од сливи не е само зимски џем – тоа е вкусот на детството и сончевите денови што сакаме да го зачуваме во тегли.

Состојки:

3 кг сливи

600 г шеќер

100 г чоколадо за готвење

цимет

Подготовка:

Измијте ги сливите и отстранете ги семките. Ставете ги половините од сливи во длабок сад, свртувајќи ги наопаку. Посипете го секој ред сливи со шеќер.

Ставете го садот во добро загреана рерна и печете на тивок оган околу четири часа. Кон крајот, додадете го исечканото чоколадо за готвење и мешајте додека не се стопи, а потоа додадете го циметот.

Кога џемот од сливи е готов, истурете го во стерилизирани тегли, добро загреани од рерна. Цврсто затворете ги капаците и покријте со ќебе за да се „пастеризираат“.

Чувајте ги изладените тегли со џем од сливи на потемно, посвежо место. Џемот од сливи е готов за јадење, а откако ќе ја отворите теглата, чувајте го во фрижидер.

фото: Freepik

Извор: Kurir