Џем од праски

Вкусен и брз џем за подготовка – за здрав појадок, за палачинки, колачи…

Состојки:

2 кг праски

700 грама шеќер

2 ванилин шеќер

1 лажичка цимет во прав

1 џемфикс 2:1

Подготовка:

Измијте ги и излупете ги праските, а потоа исечете ги на коцки или парчиња. Ставете ги во соодветно длабоко тенџере со дебело дно. Откако праските ќе го испуштат својот сок, додадете пакетче џемфикс 2:1 измешано со 2 лажици шеќер и измешајте го со праските. Кога смесата ќе зоврие, додадете го преостанатиот шеќер, ванилиниот шеќер и циметот; мешајте постојано околу 15 минути, внимавајќи да не зaгори. Доколку сакате, можете делумно или целосно да ја изблендирате смесата со помош на блендер.Џемот е готов кога лажицата поставена на мала чинија ја задржува својата форма без да тече кога чинијата е навалена. Истурете го топлиот џем во загреани тегли (загреани на приближно 80–100°C околу половина час), полнејќи ги до врвот. Затворете ги теглите со капаци, свртете ги наопаку и оставете ги така додека џемот не се олади.

izvor: kurir

Foto: Freepik