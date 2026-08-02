Џастин Бибер објави фотографии од одморот, сите погледи вперени во неговата сопруга

Пејачот Џастин Бибер на социјалните мрежи се пофали со фотографии од летниот одмор, на кои позира во друштво на пријателите, но и на сопругата.Убавата Хејли привлече големо внимание со своето издание.

Џастин Бибер на социјалните мрежи објави серија фотографии од одморот. На нив позира со друштвото, но и со сопругата Хејли, која привлече внимание со летната облека.

Многумина во коментарите го пофалија нејзиниот изглед. Инаку, Хејли често позира во летни изданија.

Се чини дека претприемачката сака да позира во различни летни комбинации, а своите фотографии често ги споделува со следбениците.

Пред два месеца воодушеви со серија фотографии на кои позираше во атрактивни изданија.

Foto: printscreen/instagram/lilbieber/haileybieber