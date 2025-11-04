Денес ќе наполнеше 72 години – вака Марина Туцаковиќ ги прославуваше своите родендени

Марина Туцаковиќ, најпознатата текстописка од овој регион, е родена на денешен ден во 1953 година, а денес ќе го прославеше својот 72-ри роденден.

Марина Туцаковиќ почина пред четири години, на 19 септември, по борба со тешка болест, а беше погребана 10 дена подоцна во семејната гробница на Новите гробишта, покрај нејзиниот син Милош Радуловиќ. Само 15 месеци подоцна, Милан Радуловиќ Лаца, кој почина во Израел на 36-годишна возраст, беше погребан покрај неговата мајка.

Марина обожаваше да зборува за тоа како ги прославува своите родендени. Таа не беше една од оние познати личности кои би организирале гала забава и би ја поканиле целата забавна индустрија. Претпочиташе поинтимни прослави со своето семејство и најблиските пријатели, а како што претходно рече композиторот и хармоникаш Енџи Мавриќ, таа беше вистинска домаќинка.

– Бев многу близок со Фута и Марина приватно. Се дружевме, творевме и уживавме во нивната куќа. Скокнав кога Фута првпат ме повика и ми рече да дојдам кај него за да пробам да работам. Многу ја сакав Марина и поминав десет години во таа куќа. Кога Марина почина, ми беше лошо што сите што ја познаваа бркаа момент на слава за да зборуваат колку ја сакаат. Тоа беше ужасно за мене, дно на дното. Се натпреваруваа кој ја познава повеќе и подобро – изјави Мавриќ претходно за Блиц.

foto: printscreen/youtube