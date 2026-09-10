Денес готвиме: Крофни по рецептот на баба – меки и воздушести со еден мал трик

Крофните се омилена посластица за многу луѓе, а со неколку трикови можете да ги направите меки, воздушести и лесни, исто како од пекара.

Еден од триковите е да додадете неколку капки ракија во тестото. Тоа може да им помогне на крофните да апсорбираат помалку масло за време на пржењето, така што ќе останат помалку мрсни.

Ако немате ракија, можете да користите и малку вотка или рум.

Тајната е во доброто тесто

Извадете ги состојките од фрижидер околу половина час пред подготовката за да бидат на собна температура. Квасецот е задолжителен, а можете да додадете и половина кесичка прашок за пециво за уште помека текстура.

За подобар вкус, можете да го подготвите тестото еден ден претходно и да го оставите полека да нарасне преку ноќ. Исто така е важно да не го мешате, бидејќи во спротивно крофните ќе бидат тврди и густи.

Наместо масло, се користи путер, кој треба да биде омекнат, но не и стопен. Додадете го кон крајот на мешањето, кога брашното веќе ја впило течноста.

Обрнете внимание на пржењето

Дури и најдоброто тесто нема да помогне ако маслото е на погрешна температура. Ако е премногу жешко, крофните брзо ќе потемнат однадвор, а одвнатре ќе останат сурови.

Не ја преполнувајте ниту тавата, оставете доволно простор помеѓу крофните за да се испржат рамномерно.

Кога ќе ги извадите, ставете ги накратко на хартиена крпа. На овој начин, ќе го отстраните вишокот маснотии и ќе добиете меки, лесни крофни подготвени да се полнат со џем, крем или да се наросат со шеќер во прав.

извор:курир.мк

фото:magnific