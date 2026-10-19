Деми Мур ги воодушеви сите со фотографија без речиси никаква шминка: „Каква е оваа магија?!“ (ФОТО)

Холивудската ѕвезда Деми Мур повторно го привлече вниманието на јавноста, но овој пат не со спектакуларна модна комбинација или гламурозно појавување на црвениот тепих, туку со нешто сосема спротивно – фотографија на која позира во опуштено, секојдневно издание, со минимална шминка.

Актерката, која важи за една од најнегуваните холивудски дами, покажа како изгледа далеку од рефлекторите, свечените фустани и професионалните стилисти.

На фотографијата, направена во друштво на познатата експертка за нега на кожата Керен Бартов, Деми носи широка маичка и темносини панталони со комотен крој.

Наместо совршено стилизирана фризура, косата ѝ е пуштена и лежерно паѓа преку рамениците, додека лицето ѝ е речиси без шминка.

Токму ваквото едноставно издание предизвика бројни позитивни реакции кај нејзините обожаватели, кои не ги штедеа комплиментите.

„Каква е оваа магија?! Едноставно вау!“, напишал еден од следбениците, воодушевен од изгледот на актерката.

Меѓу оние што не останале рамнодушни на фотографијата била и најмладата ќерка на актерката, Талула Вилис.

Таа во коментар ја означила својата постара сестра Скаут Вилис, споделувајќи го воодушевувањето од изгледот на нивната мајка.

„Океј, нашата мама, човече, Скаут!“, напишала Талула.

Нејзината реакција дополнително го привлече вниманието кон фотографијата, која на социјалните мрежи беше пречекана со многу комплименти.

Деми Мур во јавноста најчесто ја гледаме во внимателно осмислени модни изданија, со впечатливи фустани, беспрекорна шминка и фризури што редовно привлекуваат внимание.

Актерката неодамна беше и предмет на коментари за својот изглед и витката фигура, но овојпат во центарот на вниманието се најдоа нејзината спонтаност и ненаметлив стил.

Со оваа фотографија, Мур покажа дека не е потребно секое појавување да биде спектакуларно за да го привлече вниманието на јавноста.

Понекогаш, токму наједноставните изданија добиваат најмногу комплименти.