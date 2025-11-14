Давид Темелков сонот си го претвори во стварност со новиот албум – „Слушај животот штом диктира“ (ВИДЕО)

Со доза на голема возбуда и својата препознатлива детска насмевка, актуелната македонска поп ѕвезда Давид Темелков, на симболичниот датум 11.11. го претстави својот втор музички албум, кој има двојна верзија бидејќи решил да го издаде за две јазични подрачја, односно секоја песна да ја пее и на својот мајчин македонски јазик, а песните да ги пее на хрватски, српски и италијански, што значи дека подеднакво ја споделил својата љубов со своите сограѓани Македонци, но и со хрватскиот народ каде што живеел, и генерално со целата регионална публика која го сака пред сè поради неговиот топол, прониклив глас.
„Драги луѓе, сонот стана стварност“, рече Давид во приказните на својот Инстаграм во моментот кога го држеше ЦД-то кое „свежо“ пристигна од Скопје во рацете, а неговата широка насмевка зборуваше многу за среќата што пејачот ја сподели со своите обожаватели. Не треба да се сомневаме дека албумот бил внимателно подготвен, бидејќи по песната „Моја Македонија“, од Давид се очекуваше да направи апсолутно многу, односно песни што треба да се натпреваруваат со ремек-делото што го испеа. Со оглед на неговиот одличен вокал, фантастичните соработници, искуството и можностите што ги има, како во Хрватска, така и во Македонија, не се сомневаме дека сите 13 песни на албумот се испреплетуваат како еден вид бајка, нудејќи емотивно искуство и вистинско уживање додека се перцепираат.
Со посебен пиет Давид објасни дека со албумот слушателите ќе добијат еден У-Ес-Бе стик, на кој се сместени сите негови стари песни, но и сите видеоспотови како бонус за оние што ќе го купат неговиот прв албум и со овој гест покажа дека сака на својата публика да и приушти специјално изненадување. Албумот се вика „Слушај животот што диктира“, според насловната песна која веќе се врти на радио брановите и која го носи сензибилитетот на Темелков и негативната питко-мелемна боја на гласот.
Во продолжение проследете го и видеоспотот за насловната нумера…
Автор: Биба Крнческа/svet-australia.com
Фото: Инстаграм/davidtemelkov_official