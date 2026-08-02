Дарко Лазиќ на мета на критики по настапот: „Подобро вози, отколку што пее“ (видео)

Пејачот Дарко Лазиќ се најде на мета на остри критики откако една снимка од летниот фестивал се појави на социјалните мрежи

Дарко Лазиќ е еден од најуспешните пејачи кои потекнуваат од „Гранд“. Со години е еден од најбараните пејачи во регионот и на приватните прослави, пред сè благодарение на својот глас и атмосферата што ја создава на настапите.

Сепак, снимките од неговиот неодамнешен настап во Зеница, во рамки на еден летен фестивал, предизвикаа сосема поинакви реакции на социјалните мрежи. Дел од неговиот настап почнаа да кружат на ТикТок и Х, а корисниците масовно се огласуваа поради начинот на кој Дарко ги извел одредени песни, па дури коментираа дека пејачот, кој имал неколку сообраќајки, е „подобар возач отколку пејач“.

mislim da je bolji vozac pic.twitter.com/DAQSnxISRM — Mockingjay (@sasvimkorektno) August 24, 2026

Особено внимание предизвикаа песните „први корак“ од Синан Сакиќ и „Дотакни ме“ од Митар Мириќ, при што дел од корисниците забележале дека гласот му „пука“ и дека тешко стигнува до одредени тонови.

Foto: printscreen/instagram/X/darkolazicofficial