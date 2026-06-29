Дарко Лазиќ со нов имиџ: Пејачот откри зошто се одлучил на тоа и никого не остави рамнодушен

Многумина во последните месеци забележаа дека Дарко Лазиќ изгледа поинаку од порано. Фолк пејачот сега откри зошто решил да го промени својот изглед, а неговото објаснување никого не остави рамнодушен.

Пејачот Дарко Лазиќ сè уште се справува со голема загуба откако неговиот помлад брат Драган Лазиќ загина во сообраќајна несреќа со мотоцикл на 11 март. Болката од семејната трагедија остави длабока трага, а пејачот одлучи да го зачува споменот на својот брат на свој уникатен начин.

Многумина забележаа дека Дарко неодамна го променил својот имиџ. Наместо препознатливата кратка фризура, тој сега носи значително подолга коса, а откри дека зад оваа одлука стои посебна причина. Како што вели, нема да ја скрати косата до годишнината од смртта на неговиот брат.

Решив да ја пуштам косата една година наместо брада по смртта на мојот брат, тоа е обичај, како да пуштам брада, а пуштањето брада една година би било премногу, па затоа решив да ја пуштам косата, тоа е нешто што решив и сакам да го правам, а со тоа мојот физички изглед целосно се промени.

Никогаш во животот не сум имал толку долга коса – изјави фолк пејачот за „Hype“.

Дарко претходно зборуваше за тоа колку е тешко за семејството да се помири со трагедијата што им се случи, нагласувајќи дека празнината што ја остави нивниот брат не може да се пополни.

– Се обидуваме да бидеме добро, но има голема празнина во куќата. Тоа е нешто со кое мора да научиме да живееме – рече тој.

Пејачот призна дека и покрај работните обврски и враќањето на настапите, тагата не исчезнала и дека ја носи со себе секој ден.

Printskrin:Instagram/darkolazicofficial