Дарко Лазиќ се пофали дека спиел со повеќе од 350 жени, а дал и брдо пари за проститутки

Српската музичка ѕвезда Дарко Лазиќ со години отворено зборува за подеми и падови во својот живот, а во една прилика без двоумење зборуваше за своите пороци, бурниот љубовен живот и одлуките со кои денес не е горд.

Пејачот потоа призна дека одамна престанал да ги брои жените со кои бил, откривајќи дека бројот одамна надминал неколку стотици.

– Морам да сум бил со повеќе од 350 жени! Кога стигнав до 300, престанав да бројам – изјави пејачот неодамна за Блиц.рс

Сепак, најголемо внимание предизвика неговото признание дека во еден период од својот живот користел услуги на проститутки, за што зборуваше без двоумење.

– За мене, маж кој не плаќал за интимни односи со проститутка не е баш свој! Секој нормален маж пробал сè и сешто! Спиев и со црнкиња – изненади Лазиќ со неговиот став.

Како што рече, по настапот често водел многу бурен живот, поради што трошел големи суми пари на такви работи.

– Правев секакви работи по моите настапи, веќе дури и не се сеќавам… Мора да биле илјадници евра, но не се сеќавам, бидејќи беше толку одамна. Навистина бев луд! – искрен беше пејачот.

Денес, како што вели, живее сосема поинаку и верува дека тој период го оставил зад себе засекогаш. Истакнува дека пронашол мир во бракот и дека повеќе не го води животот што го водел порано.

– Одамна е и веќе не го правам тоа. Порано бев со проститутки, а сега имам жена што ја сакам – заклучи Дарко Лазиќ, ставајќи крај на своето диво минато.

фото:Instagram printscreen/darkolazicofficial