Дара е мажена, а ова е нејзиниот сопруг – Моќниот маж е постар од пејачката и има важна позиција

Бугарската пејачка Дара, која победи на Евровизија 2026 со својата песна „Бангаранга“, преку ноќ стана едно од најбараните имиња во Европа. И додека таа ги воодушеви публиките ширум светот со својата енергија, малкумина знаат дека срцето на оваа пејачка одамна е освоено.

Далеку од рефлекторите, Дара веќе некое време ја живее своја љубовна приказна. Се омажи за својот вереник, д-р Ервин Иванов. Според бугарските медиуми, д-р Иванов има околу 35 години и е фармаколог по професија.

Дара ја објави среќната вест за нејзината свадба на многу специфичен начин. Наместо да дава официјални изјави за медиумите, пејачката објави кратко видео на социјалните мрежи, во кое блеска во бела венчаница опкружена со деверуши, со јасна порака до своите следбеници дека штотуку стапнала на „лудиот камен“.

Оваа романтична приказна започна на егзотична дестинација. Двојката се сврши за време на патување во Тајланд, а пејачката потоа ги искажа своите чувства јавно преку романтични објави.

Круната на нивната љубов е нејзиниот уметнички израз. Според медиумските извештаи, Дара ја посветила својата емотивна песна „Само мој“ на својот сопруг Ервин.

Инаку, Дара младата пејачка е по потекло од Варна, а дипломирала на Националното уметничко училиште „Добри Христов“, каде што студирала фолклорно пеење и музика. Како дете се занимавала со традиционално бугарско пеење, а ова влијание се чувствува и денес во нејзините песни, особено во евровизискиот настап „Бангаранга“.

