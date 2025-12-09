Дара Бубамара ги засени зградите во Дубаи со провокативна фотографија која ги „запали“ социјалните мрежи

Фолк пејачката Дара Бубамара веќе со години ги „полни“ социјалните мрежи со провокативни фотографии, а секогаш успева повторно да биде провокативна и заводлива.

Како и обично, фокусот е на нејзините бујни гради, па зошто најновата фотографија би била исклучок.



Овој пат, снимката е од Дубаи, и мора да се признае дека фотографијата е малку поинаква од вообичаените. Градите на Дара овој пат не се толку крупен план. Сепак, на оваа слика е јасно колку се големи, па може слободно да се каже дека дури и прикажани на овој начин, тие ги засенуваат сите монументални згради на Дубаи, кои, да речеме, се видливи само зад деколтето на фолк пејачката.

View this post on Instagram A post shared by Dara Bubamara (@darabubamara_official)

Оваа фотографија, како што се очекуваше, предизвика бројни реакции во коментарите. Доминираат емотикони со оган, јасен знак дека Дара повторно го „запали интернетот“.

Foto: printscreen/instаgram