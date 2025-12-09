Дара Бубамара ги засени зградите во Дубаи со провокативна фотографија која ги „запали“ социјалните мрежи

Фолк пејачката Дара Бубамара веќе со години ги „полни“ социјалните мрежи со провокативни фотографии, а секогаш успева повторно да биде провокативна и заводлива.
Како и обично, фокусот е на нејзините бујни гради, па зошто најновата фотографија би била исклучок.
Овој пат, снимката е од Дубаи, и мора да се признае дека фотографијата е малку поинаква од вообичаените. Градите на Дара овој пат не се толку крупен план. Сепак, на оваа слика е јасно колку се големи, па може слободно да се каже дека дури и прикажани на овој начин, тие ги засенуваат сите монументални згради на Дубаи, кои, да речеме, се видливи само зад деколтето на фолк пејачката.
View this post on Instagram
Оваа фотографија, како што се очекуваше, предизвика бројни реакции во коментарите. Доминираат емотикони со оган, јасен знак дека Дара повторно го „запали интернетот“.
Foto: printscreen/instаgram