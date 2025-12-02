Данијела Димитровска се соблече – Прошета низ собата во долна облека и сними сè со камерата

Манекенката и поранешна сопруга на Огњен Амиџиќ, Данијела Димитровска предизвика хаос со својата нова, многу провокативна фотографија.

На фотографиите што ги сподели, Данијела позира во долна облека во спалната соба, додека преку себе носи црвена бањарка, која подоцна ја соблече, а сите останаа воодушевени.

Нејзините следбеници веднаш реагираа со мноштво коментари, истакнувајќи го нејзиниот беспрекорен изглед, негуваниот изглед и фигурата што е резултат на долгогодишна професионална дисциплина и здрави животни навики.

Данијела уште еднаш покажа зошто важи за една од најжешките жени на сцената и дека има тело со кое предизвикува внимание.

Foto: Printskrin/Instagram/Danijela Dimitrovska