Дали знаете колку е висока Карлеуша и колку килограми тежи? – Ова е нејзината тајна

Јелена Карлеуша, која ги коментираше скандалите на Евровизија, со години важи за една од најатрактивните и најжешките жени на српската јавна сцена, а нејзиниот физички изглед често е предмет на коментари на социјалните мрежи и во медиумите.

Многумина се заинтересирани како пејачката успева да одржува витка фигура и фигура на која многу жени би ѝ завидувале, а Јелена еднаш отворено проговори за навиките на кои строго се придржува.

Карлеуша е висока 180 сантиметри, а интересно е што речиси секогаш носи високи потпетици, иако не ѝ е потребна дополнителна висина.

Пејачката постојано нагласува дека дисциплината и здравите животни навики се клучот за нејзиниот изглед, и дека со години внимава на својата исхрана.

– Не јадам месо и леб, не консумирам алкохол ниту цигари, никогаш не сум пробала кафе и пијам многу течности – рекла Јелена, откривајќи дека одамна го променила својот начин на живот.

Покрај исхраната, Карлеуша редовно настапува и води многу активен животен стил, што, вели таа, дополнително влијае на нејзината физичка форма.

Пред неколку години, пејачката без двоумење зборуваше за својата тежина, нагласувајќи дека бројката на вагата не е пресудна ако жената знае како да го носи своето тело.

– Далеку сум од 60 килограми. Верувале или не, имам над 70! Но, јас сум многу висока жена. Некогаш тежев помалку од 60, но со возраста е поинаку. Секако, важно е како изгледа на некој друг. Добро ги носам моите килограми. Мислам дека и порано, кога бев потешка, знаев како правилно да ги спакувам. А моите стомачни мускули, тие се од танцување и пеење, бидејќи пеењето и глумата се многу тешки – призна Карлеуша тогаш.

