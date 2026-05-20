„Ме малтретираат секојдневно“: Сања Маринковиќ призна дека трпи тортура

Водителката Сања Маринковиќ зборуваше за својот јасен став за естетските корекции на кои никогаш не би се подложила. Таа отворено проговори за притисоците со кои се соочува кога станува збор за физичкиот изглед и естетските корекции, велејќи дека е за нега и одржување, но не и за прекумерни процедури што го менуваат нејзиниот личен опис.

Водителката на емисијата „Магазин ин“ призна дека речиси секојдневно добива коментари од луѓе кои веруваат дека треба да промени нешто на себе, особено да ги зголеми усните.

Како што истакна, ваквите ситуации често ја изненадуваат, бидејќи странци ѝ приоѓаат на улица и без двоумење коментираат за нејзиниот изглед.

– Секојдневно сум злоупотребена и притисната да ја зголемам устата. Една жена ме запира, ми приоѓа на улица и вели дека сум убава, многу убава, но дека сè што ми недостасува се усните.

– Треба да работите на себе, да се одржувате, но да останете свои, јас не сум за никаков инвазивен метод, само за освежување на усните – рече Сања во нејзината емисија.

Водителката потоа зборуваше за стандардите за убавина кои денес се сè повеќе присутни на социјалните мрежи, нагласувајќи дека младите девојки се под голем притисок поради содржината што ја гледаат на интернет секој ден.

Според неа, токму социјалните мрежи создаваат слика дека козметичката корекција станала задолжителна, додека природниот изглед се цени сè помалку.

– Доволно е да влезете на Инстаграм и да видите што се промовира. Нема човек кој не направил операција на устата и зголемување на градите, ако останете свој, веднаш мислат дека нешто ви недостасува – рече Маринковиќ.

foto: printscreen/instagram/sanjamarinkovicofficial