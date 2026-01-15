Дали сте зависни од шеќер?

Наместо да се разгледа список на вообичаени симптоми што можеби ги забележуваат оние што ги сакаат слатките, доволно е едно прашање за да се дојде до одговорот.

Дали сè уште сакате да јадете дури и кога не сте гладни?

Ако одговорот е да и се однесува на чувството дека би сакале да јадете нешто благо, тоа е желба за шеќер.

Зошто копнеете по шеќер:

Нивото на шеќер во крвта постојано флуктуира

Потребата се јавува затоа што нивото на шеќер во крвта се стабилизира. Инсулинот се лачи за да му помогне на вашето тело да го процесира и балансира шеќерот во крвта. Ова може да се објасни со фактот дека инсулинот е неверојатно добар во својата работа. Толку добар што сака да остане и да се осигури дека сите се безбедни, дури и откако ќе заврши внесот на шеќер. Вашето тело почнува да паничи затоа што сега има премногу инсулин. Затоа му треба шеќер за да ги избалансира работите. И така влегувате во маѓепсан круг, пишува Your Tango.

Вашиот мозок е програмиран за задоволство од шеќер

Студија на Харвард откри дека шеќерот, белото брашно и рафинираните јаглехидрати го активираат „нуклеус акумбенс“. Нуклеус акумбенс е центарот за задоволство на вашиот мозок. Тоа е нулта точка за конвенционалната зависност, делот од мозокот што се осветлува кога зависниците од коцкање или други чувствуваат потреба да јадат нешто. Ова, иако е сурово, јасно става до знаење дека зависноста од шеќер е исто толку реална како и секоја друга зависност.

Секоја зависност има циклус

Прекинувањето на тој циклус генерално предизвикува циклус на повлекување. Повлекувањето е тешко затоа што не само што ги прекинувате навиките и се откажувате од вашите омилени работи, туку се борите и со центарот за задоволство во вашиот мозок.

извор:попара.мк

фото:Freepik