Дали орхидеите ќе цветаат убаво или не, во голема мера зависи од собната температура

Дали некогаш сте го доживеале следниов сценарио: вашата орхидеја цвета прекрасно, а потоа одеднаш лисјата паѓаат, цветовите паѓаат или растението речиси целосно венее?

Честопати причината не е погрешното наводнување, туку погрешната собна температура

Ќе ви ја откриеме идеалната собна температура за орхидеи и како да уживате во нивниот егзотичен цветен сјај долго време

Зошто моите орхидеи повеќе не цветаат? За жал, многумина често си го поставуваат ова прашање кога станува збор за егзотични (и доста деликатни) цветни убавини. За почеток, важно е да се знае дека периодот на цветање на орхидеите варира од вид до вид. Секоја орхидеја цвета еднаш годишно, иако некои цветаат двапати. Ако орхидејата не развие нови цветови повеќе од една година, една од важните причини за ова може да биде несоодветната собна температура.

Зошто собната температура е толку важна за орхидеите?

Орхидеите потекнуваат од тропските и суптропските области. Таму преовладуваат релативно константни температури, висока влажност и многу индиректна светлина. Во домовите, овие растенија затоа се чувствителни на силни температурни флуктуации, сув воздух од греење или ладни провевови.

Која е идеалната температура за орхидеи?

Повеќето орхидеи се чувствуваат најудобно во текот на денот на околу 20 до 24 степени Целзиусови. Во текот на ноќта, температурата може малку да се намали – идеално е околу 16 до 18 степени Целзиусови. Оваа мала температурна разлика помеѓу денот и ноќта е клучна за многу орхидеи да создадат нови цветови.

Што се случува кога орхидеите се изложени на несоодветни температури?

Ако е премногу ладно подолго време, растенијата се под стрес. Температурите под 15 степени Целзиусови веќе можат да бидат проблематични. Особено е опасно на ладни прозорци во зима или веднаш до отворени прозорци.

Сепак, премногу топлина е исто така штетна. Ако орхидејата е трајно поставена над радијатор или на директно пладневно сонце, листовите и воздушните корени брзо се сушат. Резултатот: млитави лисја, овенати пупки и недостаток на цветови.

Внимавајте, многу сопственици на орхидеи прават овие грешки

Честа грешка е да се постави растението директно над радијаторот. Воздухот таму често е премногу сув. Орхидеите исто така не сакаат провев. Дури и неколку минути ладен воздух може да предизвикаат ненадејно паѓање на пупките.

Силните температурни флуктуации се подеднакво проблематични. Интензивното загревање на просторијата во текот на денот и целосното ладење ноќе го исцрпуваат растението непотребно – орхидеите напредуваат во стабилни услови!

Еве како да ја одржите орхидејата здрава и обилно цвета

Со неколку едноставни трикови, можете да ги одржите орхидејата здрава многу подолго:

-светло место без директно пладневно сонце

-одржувајте ја температурата во просторијата што е можно поконстантна

-избегнувајте провев или ладни прозорци

-зголемете ја влажноста на воздухот, на пример со поставување чинии со вода во просторијата

-полевајте ги умерено и избегнувајте задржување на вода

Вашите орхидеи ќе се снаоѓаат добро во спална соба или дневна соба со константна температура и многу дневна светлина.

извор:попара.мк

фото:Friipik