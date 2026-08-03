„Дали е ова жирафа?“: Фотографијата на Сораја предизвика бурни реакции на социјалните мрежите

Сораја Вучелиќ на сите начини се обидува да го привлече вниманието кон својата фигура на социјалните мрежи

Социјалните мрежи секојдневно носат нов тренд, а се чини дека овојпат границата во дигиталното уредување на фотографиите е поместена чекор понатаму.

По години користење фотошоп, филтри за лице и апликации кои го менуваат изгледот на фотографиите, корисниците на интернет тврдат дека сега на ред дошло и издолжувањето на вратот. Токму фотографијата што на својот профил ја објавила старлетата Сораја Вучелиќ предизвикала вистинска лавина од реакции.

Многумина веднаш забележаа дека нејзиниот врат на објавената фотографија изгледа необично долг, па коментарите почнаа да се нижат со неверојатна брзина. Под фотографијата се појавија стотици коментари, а многумина со доза хумор го коментираа изгледот на инфлуенсерката.

„На Сораја ѝ пораснал вратот“, „Кој е овој нов филтер?“, „Дали ова е трендот со жирафата?“, „Луѓе, што се случува со вратот?“, „Од сите апликации, сега и вратот го издолжуваат“ – се само дел од коментарите што кружат на социјалните мрежи.

Фотографијата набрзо почнала да се споделува и на други платформи, каде корисниците ја споредувале нејзината објава со претходни фотографии, тврдејќи дека токму издолжениот врат станал новиот детал што привлекува внимание.

Години наназад јавните личности користат различни апликации за фотографиите да изгледаат поатрактивно. Некои ги менуваат пропорциите на телото, други ги нагласуваат цртите на лицето, очите или усните, додека поединци го менуваат и обликот на рацете и нозете.

Сепак, корисниците на социјалните мрежи сега тврдат дека се појавил уште еден тренд – дигитално издолжување на вратот, со цел лицето да изгледа поиздолжено, а целокупната фотографија поинаку обработена.

Во ерата на социјалните мрежи речиси и да нема фотографија од позната личност која не е детално анализирана. Следбениците ги зголемуваат фотографиите, бараат искривени линии во позадината и ги споредуваат новите објави со постарите фотографии, па секоја необична пропорција многу брзо станува тема на коментари.

Токму затоа и фотографијата на Сораја за кратко време станала вирална, а изразот „На Сораја ѝ пораснал вратот“ се најде меѓу најчесто споделуваните коментари под нејзината објава.

Без разлика дали станува збор за аголот на фотографирање, ефектот на камерата или обработката на фотографијата, едно е сигурно – новиот тренд на социјалните мрежи веќе предизвика бројни дискусии и шеги меѓу корисниците.

foto: printscreen/instagram/sorajavucelic/X