Дадо Полумента доби син: Ивона се породи, наследникот доби име со посебно значење

Дадо Полумента и неговата сопруга Ивона Полумента имаат голема причина за славење – нивното семејство се зголеми за уште еден член.

Ивона на 28 јуни роди машко бебе, а гордите родители одлучија да го крстат својот син Исак.

Дадо и Ивона ја објавија првата фотографија од породилното одделение.

Дадо и Ивона ја споделија добрата вест на социјалните мрежи, каде што ја објавија првата фотографија со нивниот новороден наследник.

На фотографијата, гордите родители позираат со бебето, а со нив се и нивните ќерки, што дополнително ги трогна следбениците.

Ивона напиша емотивна порака со објавата:

– Исак Полумента 28.06.2026. 23:40. Ти благодарам, Боже! Ти благодарам на најдобрите на светот.

Честитки веднаш почнаа да пристигнуваат од сите страни, а меѓу оние што се огласија беа бројни познати личности, меѓу кои Милица Тодоровиќ, Дејан Драгојевиќ, Емир Ѓуловиќ и Софија Шашиќ.

Името што Дадо и Ивона го избрале за својот син е едно од најстарите имиња и потекнува од хебрејскиот јазик.

Во превод, се поврзува со значењето „смеа“ или „Бог се смееше“, па затоа традиционално се смета за име што симболизира радост, среќа и долгоочекувано дете.

Поради оваа причина, многумина коментирале дека родителите избрале име за својот наследник што носи силна порака.

foto: printscreen/instagram dadopolumentaofficial